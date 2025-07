Nueva enfermedad nos ataca, se llama ‘nomofobia’, que significa ‘sin movil’. El no llevar el celular con las personas produce ataques de pánico, angustia, irritabilidad, algunos entran en estado de miedo, inseguridad y todo tipo de alteraciones.

No importa dónde se encuentre la persona, sea en misa, en un funeral, en una reunión de trabajo o social, el impulso de atender el llamado o contestar mensajes es imposible de contener. Las reuniones de amigos son casi mudas porque cada uno está de cabeza en su móvil, es común ver en un café a 5 ó 6 personas reunidas pero todos están callados mirando las pantallas, riéndose solos.

Para los que no sufrimos de esta penosa enfermedad, es una situación bastante molesta e incómoda, porque cuadrar una reunión de amigos para no poder hablar a lo antiguo es bien harto. Yo personalmente me he molestado cuando en medio de una reunión todos están empantallados y quedo sola sin poder conversar.

Por último a todos les llegan permanentemente chistes ‘hueseros’ y no deja de haber el pendejo que se cree chistoso y que quiere obligarlo a uno a escuchar esas ‘hueseras’.

Hemos perdido la proporción de las cosas, la idea es que el celular esté al servicio de las personas, no las personas al servicio del celular.

Me uno al grupo de los amantes de la conversación tradicional, a los que nos gusta departir sin pantallas y poder hablar con libertad y no sujetos a la tiranía y dictadura de un móvil.

Magda Correa De Andreis

Macode38@hotmail.com