Este ‘arroyo’ llegó de Cartagena, aquí creció y es el más grande de la ciudad, y aquí se quedó, dice la letra de la canción que le compuso, En Barranquilla me quedo.

Partió el hombre, pero quedó el artista y su legado lleno de su voz, composiciones, son, movimientos de baile y vestuarios, arreglos ya que es reconocido su talento y genialidad para componer su música haciendo él los sonidos de cada instrumento que debían seguirlo; orgulloso de sus raíces negras, su inconfundible sonido de caballito. Creador del Joesón.

Desde niño, en medio de carencias, soñaba y visionó su pasión de cantarle al mundo, con fe, con seguridad, y me atrevo a decir que oía los aplausos.

Dejándonos además de su humildad y su grandeza de genio, unas enseñanzas claras y reales:

1- Soñar y luchar para que nuestro sueño se haga realidad.

2- Aprender a ser más fuertes para no negociar nuestros valores y no caer en vicios.

A mis 72 años he disfrutado desde la música de la Sonora, Billos, Melódicos, Pacho Galán, Lucho Bermúdez, El Gran Combo, El Joe y La Verdad, etc., hasta llegar a Shakira.

No hay barranquillero, colombiano y de todo el mundo que no haya bailado la música del Joe. En mi familia, mi hija, mis nietos y mi biznieto y las generaciones que vendrán, ni quien no se conmueva con la letra de Rebelión.

Un hombre de 55 años es joven, hace un mes me fui al concierto de Nelson Pinedo, de 83 años, y Juan Carlos Coronel, y es admirable a su edad como canta y hace bailar al público, por su estilo de vida. Así que las nuevas generaciones, a reflexionar sobre lo bueno y lo malo, ya que con la novela vendrán giras para el protagonista Jair Romero, que lo hace excelente.

Viendo la despedida que se le realizó en Barranquilla, tan apoteósica, donde se veía una parte de la ciudad desfilando y otra parte a lo largo de la carrera 43, de ambos lados, en momentos en que las lágrimas se me asomaban hubo un momento de sonrisa, ya que tengo de visita a un cachaco y expresó: ¿cómo pueden caminar tantas horas? Yo le contesté: Así somos los barranquilleros, y lo que te falta por ver, un recorrido así de largo en pleno sol que hacen los hacedores del Carnaval y el público todos los años el día de la Batalla de Flores.

El pueblo es libre y manda en sus sentimientos. Cómo quisieran los políticos tener esos votos y esa honra, lo que los debe poner a pensar que una ciudad llena de gente tan buena y llena de amor tienen que respetarla y tomar como ejemplo el amor que le tuvo Joe a nuestra ciudad.

Paz en su tumba, que ya hace parte de la nómina de la Orquesta del Cielo.

Atentamente,

Lina Iglesias Simonelli