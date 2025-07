Con el lema de templanza, amor y dedicación, el Jardín Infantil Reina de la Paz cumplió este año 26 de funcionamiento, de la mano de su directora-fundadora, la educadora Saddy de Lamadrid.

En este tiempo ha educado niños desde su primer año hasta los seis años de edad. Al suscrito le ha tocado en estos últimos 10 años participar indirectamente en este programa instructivo, pues cada vez que entra al salón de clases saluda así: –Niñas, niños, profesora, buenos días. Todos contestan –en coro– buenos días, señor Alberto. ¿Cómo están?, les digo. Muy bien gracias, ¿y usted? –me responden todos. Yo, muy bien gracias, disfruten de esta hermosa mañana que nos brinda la madre tierra, y todos ripostan, y Ud. también.

Esto lo hago para enseñarles a los niños a saludar adecuadamente, ya que en nuestro medio la gente no sabe hacerlo, y con este granito de arena espero que la ciudad en este aspecto sea otra en el futuro inmediato. A propósito de esta linda labor que realiza mi esposa, recuerdo con gusto la siguiente anécdota: La profesora Saddy ‘amenaza’ con un cepillo con cerdas de acero de cepillarle los dientes con él al niño que diga palabras groseras; pues sucede que un niño entró equivocadamente al baño de las niñas, donde había una estudiante haciendo alguna necesidad fisiológica, y al ver que el compañerito entró a su baño salió corriendo y, sofocada por el hecho, le contó a la profesora que Juan Pablo había entrado al baño de ella.

Juan Pablo se acercó corriendo a la profesora y le dijo a la profesora “sí fue cierto que entré a su baño pero no vi nada, si cree que es mentira, cepílleme los ojos. Otra anécdota: Mateo corrió junto a la profesora y le dijo preocupado: profesora, murió el Joe (sic) Arroyo, y otro alumnito que estaba al lado, Nicolás, le dijo: mentira, profesora, los arroyos no tienen sangre. Cosas de niños, cosas de niños.

Cordial saludo.

Alberto M. Lamadrid Orozco

Defensor del Idioma

C. de C. No. 3793644 expedida en Cartagena, Bol.