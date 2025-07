Felicito a la lectora Ana Lucía Orozco sobre su carta de “La desmovilidad en Barranquilla”, y quiero agregar algo. Hay que felicitar al señor Alex Char por las muchas cosas buenas que hizo por Barranquilla, que por razones de espacio aquí no se pueden enumerar, en especial que le puso tapa a los huecos u hoyos, que contra la Hacienda Pública Municipal venían apareciendo.

Pero la ciudadanía en general está descontenta por lo mismo que la señora Ana Lucía Orozco dice: No se justifica que el horario de velocidad de los 30 kilómetros/hora frente a las zonas escolares rija por 24 horas, cuando es suficiente que solo sea obligatorio en las horas de salida y de entrada de estudiantes, porque si movilidad es agilizar el tránsito, es hasta risible que a la una de la mañana los vehículos parezcan tortugas, y de paso se corre el peligro que los atraquen, como ha ocurrido, pero que la gente por desconfianza con la Justicia y con la Policía no denuncian. Y es el clamor que se oye por parte de muchos barranquilleros, que mientras en casi toda la ciudad los buses, taxis, carros de burros y carretilleros hacen lo que se les da la gana en materia de tránsito, solo se les multe a los que van a 31Km/hora, cuando lo señalado es 30km/hora.

Y lo peor, señor director, es humillante la forma en que hay que pagar la multa: primero debe ser personalmente, hay que llegar a las oficinas de ‘desmovilidad’ a las 7 a.m., porque cada día se presentan a cancelar multas más de 300 personas, y si no madruga va a perder el día. Luego de hacer la cola, coge un número y, como a las 10 a.m. lo atiende un empleado que solo dice “si acepta la culpa, paga la mitad y haces un curso”, solucionas tu problema, sino, búscate un abogado de esos que están ahí afuera, le das poder y espera turno para ver cuándo los atiende el Inspector, y el conductor tiene varios problemas: ¿paga y regresa a hacer el curso, o pelea con abogado, aumentando los costos?, porque los mismos inspectores dicen que ellos no revocan nada y que tiene que irse la persona a tumbar la multa mediante una demanda administrativa, que dura solo seis años, y con abogado.

Si pagas la mitad de la multa, te dan cita para los 8 días siguientes, entonces madruga para que el día te rinda y tomes el curso de las 8 a.m., el cual empieza a las nueve, y el mencionado curso es una sesión de reclamos, insultos de los usuarios contra las cámaras, contra los policías que le impusieron la multa, y es poco lo que se aprende, además de que te advierten que estás preso en estas dos horas del curso, porque si te aburres y te vas, es como si no hubieses hecho el curso, y debes pagar la multa completa.

Humberto Rueda Vecino

