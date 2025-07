Jaime, no tuve la fortuna de conocer a tu abuelo, pero mi padre, fue buen amigo del viejo, como le decía cariñosamente.

Estoy, perfectamente de acuerdo contigo y no se puede permitir, que el Aeropuerto, caiga en manos del poder bogotano, porque se acaba. Ahí está la muestra, El Hotel El Prado, no solo, no hicieron nada por su desarrollo, sino que a quienes querían desarrollarlo, le pusieron tal cantidad de condiciones y valores, que nadie quizo medírsele..........ese es el futuro que le veo al “Ernesto Cortissoz”, porque además, no tenemos dirigentes, que se preocupen por lo nuestro y menos en esta época, en que solo les preocupa, la comercialización del voto, para acomodarse.

Yo no se mucho de esas vainas jurídicas, pero, ¿no habrá manera, de frenar a la Aerocivil?, que le prorroguen el contrato a los actuales concesionarios, hasta que se haga la licitación..........una acción popular, una tutela, cualquier cosa, que pare el inicio del fin del aeropuerto.

Recuerda que allá en Bogotá, están ardidos porque les frenaron el tal aeropuerto regional y por eso su deseo es acabar con el Ernesto Cortissoz, para justificar la necesidad del regional. Por favor, hagamos algo, antes de que sea tarde.

Y la prórroga de una concesión, ya tiene el antecedente del aseo en Bogotá: ayer, le acaban de prorrogar la concesión a los actuales prestadores del servicio, mientras se desarrolla el proceso de la nueva licitación.

Desde la prensa, la radio, paros, etc.. se debe presionar.

Roberto Coba Sourdis