Siempre se ha dicho que los niños aprenden por imitación. De hecho, no podemos enseñar a nuestros hijos a ser veraces si nos escuchan decir mentiras. Pero en la actualidad, cuando la tecnología ha logrado que la niñez sea cada vez más distraída, y cuando se nos hace casi imposible captar la atención de los niños, ¿cómo pueden ellos imitar lo que está frente a sus ojos pero no ven? Es eso lo que ocurre cuando nos preguntamos por qué si mi hijo me escucha casi a diario decir “Buenos días, vecina, ¿cómo amaneció?”, él nunca toma la iniciativa en hacer lo mismo? ¿Es cuestión de personalidad, de estado de ánimo, de concentración, de genes? En fin, ¿a qué podemos atribuírselo?

El glamour y la etiqueta es un tema en vía de extinción. Tanto es así, que para rescatarlo algunos planteles educativos lo han involucrado como cátedra en su pénsum académico, con excelentes resultados, gracias a Dios. Pero, ¿qué ocurre si –como con otras asignaturas– el niño la estudia, pero no la pone en práctica?, fácilmente se echaría a perder una enseñanza fundamental para la vida diaria.

El glamour, la etiqueta, el protocolo y los buenos modales están estrechamente relacionados con los valores, y la función de impartir principios y valores en los hijos es primordialmente de los padres, así que si queremos que los hijos conozcan y practiquen la etiqueta de mesa, es necesario sentarnos a la mesa juntos en familia, dar el buen ejemplo, enseñar con amor y corregir con paciencia, no hacen falta grandes conocimientos del tema, empezando con las bases lograremos de nuestros hijos damitas delicadas y caballeritos respetuosos.

Leda I. De la Hoz de García

Licenciada en Educación infantil

Tallerista de glamour y etiqueta