Recibí un correo que les transcribo textualmente, y que aplica perfectamente a nuestra realidad en nuestro país del Sagrado Corazón, es de Ayn Rand:

“Cuando advierta que para producir necesitan obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencia, mas no por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrá afirmar, sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada”.

Esta perla encaja a la perfección con el día a día nuestro, en nuestra ciudad, en nuestros pueblos, en todo el territorio, parece escrito y redactado para nosotros los colombianos.

He colocado este párrafo frente a mi puesto de trabajo, para leerlo todas las mañanas y recordar por qué debo mantener mi autosacrificio, en aras de reafirmar mis principios y mantener mi honradez por sobre todas las cosas, aunque los hechos me demuestren lo contrario.

Propongo que en los colegios se coloque este párrafo y se lea a diario, para que la nueva generación logre salvarnos de una sociedad condenada.

Magda Correa De Andreis

Macode38@hotmail.com