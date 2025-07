4b_3.jpg

Señor Alcalde: hace días tengo unas inquietudes, así que procedo a hacerle las siguientes pregunticas:

¿Cuál es el índice de mortandad de niños estudiantes atropellados en Barranquilla por cruzar las calles a horas que no son de estudio?

¿Por qué no más bien invertir en semáforos peatonales y enseñar a los niños desde pequeños a cruzar las calles por las cebras?, ¿enseñarlos a no andar por las calles a horas que no son de estudio? Es que estas reglas de tránsito donde se protege a los estudiantes que andan fuera de las clases, premiándolos con esta súper protección, y multando al ciudadano que ya paga suficientes impuestos en rodamiento y daños a terceros, etc., etc.

¿No le parece exagerado multar a los dueños de vehículos por transitar todo el día e incluso días de fiesta, a más de treinta kilómetros por hora? Ya se paga suficiente por la movilidad para cada día inmovilizarlo más.

¿Por qué si no se construyen calles se hace todo lo posible porque los carros anden a paso de carro de mula por las pocas calles que quedan? ¿Por qué se atropella de esta manera a los conductores multándolos de una manera injusta, cuando ya lo de los impuestos pagados es más que suficiente para poder rodar a una velocidad justa?

¿Por qué cuando se transita por toda la calle 72 no puede voltearse en ningún lado hacia arriba? ¿No sería mejor comprar los semáforos adecuados? Hay que transitar muchas cuadras más de lo necesario, lo que hace que las calles se llenen más de carros, todo esto obstaculiza la movilidad.

El Tránsito debe estar para colaborar con la ciudadanía, no para atracarla de una manera disimulada con leyes injustas de tránsito.

Manejar a treinta es casi tan peligroso como ir a tanta velocidad. ¿Por qué cuando una mujer sola llega temprano en la mañana a reclamar su carro le sucede que atienden primero a todos los hombres y a ella la dejan de última, como me pasó a mí?

Tuve esta experiencia hace poco, donde el mismo Tránsito me engañó diciéndome que el Jumbo estaba lleno y que podía parquear ahí, para enseguida llamar la grúa y secuestrar mi carro. Fui, pagué la multa, donde uno tiene que firmar que acepta la culpa. ¿Quién no lo hace si tiene su carro secuestrado?

Qué triste me sentí como ser humano al ver llegar gente humilde con su casco viejito en la mano, su ropa raída, y oírlos decir que por esta multa no pueden comer varios días. Muchas personas viven de sus taxis, sus motos, etc., y estas absurdas leyes de tránsito, exageradas y abusivas, están haciendo pasar hambre a muchas personas.

Le repito la pregunta de las grúas, ¿por qué tan caras? ¿Por qué un parqueadero donde no caben los carros, tan incómodo, tan feo? ¿Por qué la grúa que ha cobrado tan caro pone tantos problemas para luego sacar el carro, pero sí correr a traer el carro de otro pobre taxista que dejará de comer unos días para enriquecer las arcas de no se sabe quién?

No se debe atropellar al pueblo con la disculpa de que este va a atropellar a los niños que supuestamente se han volado de la clase y a quienes supuestamente no se les ha enseñado a cruzar por las cebras.

En vez de tanta cámara, es deber del Tránsito colocar semáforos adecuados y cebras. No culpar a los conductores de lo que el Gobierno debe hacer y no hace: ¡Educar!

Espero que esta carta le llegue. Si no, quiero saber cuánta gente de Barranquilla está de acuerdo conmigo, y ojalá firmen también la carta.

Ana Lucía Orozco