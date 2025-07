Después de haber seguido con detenimiento todas las noticias relacionadas con la violencia contra la mujer perpetrada por Hernán Darío Gómez Jaramillo, El Bolillo, me sorprende que el Vicepresidente de Colfútbol haya tomado la determinación de que continuara siendo el entrenador de nuestra Selección Colombia de mayores, porque: “El Bolillo Gómez ha sido víctima de falsos moralistas… que no reconocen lo mucho que él ha aportado al fútbol colombiano”. Vaya como lo quiere, como lo admira, y como acepta y patrocina ese tipo de conducta!

En mi opinión, y sin ser psicólogo, pero sí como tecnólogo en asuntos relacionados con la violencia intrafamiliar, ese tipo de conducta mostrada por El Bolillo es totalmente aprendido, y puede ser repetitivo si las circunstancias lo permiten. La verdad es que su aberración no se corrige de un día para otro. Por lo tanto es necesario que él reciba un castigo, con cárcel; y después de la cárcel, un tratamiento, con psicólogo y siquiatra a bordo, para que aprenda a direccionar su conducta. Entonces, y tal vez, se mejore y convierta en un mejor y tolerante ciudadano.

Y como no tenemos una base confiable para corroborar o negar que ese tipo de conducta no se haya cometido anteriormente, o que sea un incidente totalmente aislado, es mejor que sea castigado para evitar reincidencias. ¿Y cómo debió ser castigado?...Pues no solo impidiendo su continuación como entrenador de la Selección Colombia de mayores, sino con cárcel y terapia.

Ser el entrenador de la selección de un país es ser una persona representativa de la mayoría de los nativos de esa nación, y yo, en mi condición de colombiano de nacimiento, no permito que un tipo de la calaña de ese señor me represente. Recordemos que entrenadores de fútbol tenemos muchos y tal vez con mejores capacidades que las de él. ¡Así que adelante!

Alberto Martínez

almarce@hotmail.com