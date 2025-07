Haciendo un recuento desde que los partidos empezaron a dar aval, los candidatos a las diferentes corporaciones no se han quedado frustrados porque Y o X partido no les den avales.

Por ejemplo, si los partidos Liberal o Conservador u otro partido no ha dicho por qué tiene razón de no darle aval a X candidato, resulta que ese mismo candidato se acerca a otro partido y le concede el aval. Yo me pregunto si determinado partido no da el aval, ¿por qué otro sí? Para que esos partidos más adelante no sean cuestionados, dichos candidatos deben presentar una hoja de vida intachable.

Con relación a los candidatos a Gobernación del Magdalena, según lo descrito por el señor Óscar Montes en las “Telarañas mafiosas I y II”, ¿qué partidos estarían dispuestos a dar dicho aval?

Esperamos que las personas se concienticen y elijan un buen candidato, ya que últimamente los dos últimos gobernadores no han terminado su periodo.

Rafael Guillermo Cobar Ariza

C.C. 5094446 de Salamina (Magdalena)