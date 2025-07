Con el estreno de la película Los Pitufos he quedado llena de positivismo y de lalalalala, y les comento que me encuentro pituficontenta por lo bonito que quedó el Parque de los Fundadores, utilizaron lo que se encontraba en buen estado y le sacaron buen partido, las fuentes le dan un aire de frescura en medio de nuestro caluroso clima, los jardines, maravillosos, muy agradables a la vista.

Muy bien por Gases del Caribe que decidió adoptar este parque; ojalá tengamos más empresas que tomen en adopción los pocos parques que tiene Barranquilla, este es un buen ejemplo que hay que seguir.

Es urgente que tomemos conciencia de la importancia que tiene sembrar árboles de mango, matarratón, lluvia de oro. etc., son los adecuados para nuestro clima cálido y húmedo, estos nos dan sombra y nos pitufirrefrescan.

Las palmeras embellecen, sin lugar a duda, son preciosas, pero no cumplen con la función para nuestro inclemente clima, no podemos seguir pensando en imitar a Miami, porque no nos parecemos, aceptemos nuestra realidad climática y geográfica.

Sembrar árboles y zonas verdes no solo embellece, sino que contribuye enormemente a mejorar nuestro tormento en época de lluvia, los famosos arroyos. Así que es el momento de imitar lo pitufobueno, es hora de sembrar, de cuidar parques y los pocos bulevares que nos quedan en la ciudad.

Les envío un saludo pitufino.

Magda Correa De Andreis

Macode38@hotmail.com