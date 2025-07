El Secretario de Movilidad Distrital explicó que “desde 1986 no se había vuelto a realizar un estudio similar al que hizo la Misión Japonesa”.

Si mal no recuerdo, los famosos estudios realizados por diferentes misiones, entre otras la japonesa, china, holandesa y cualquier otra más, nunca fueron llevadas a cabo, lo único que aconteció fue el gasto de millones de pesos para nada. Como no se podía practicar el C.V.Y. (cómo voy ahí), pues las obras las deberían realizar dichas misiones, no había cabida para ‘serruchar’, desviar, esfumar o evaporar los dineros, por eso no se pudieron efectuar las anheladas obras.

Ahora resulta que van a invertir $1.632 millones de pesos para estudios del Plan Maestro de Movilidad, en el cual espero se contemple el arreglo de las calles llenas de huecos que existen en esta ciudad desde hace mucho tiempo, y cada día van apareciendo más huecos. Ejemplo evidente y visible de ello son las carreras 38, 41, 43, 44, 45, calles comprendidas desde la 40 hasta el norte de la ciudad y pare de contar. Desde hace muchos años no hacen mantenimiento y protección de las juntas de las placas de concreto de algunas vías que aún se encuentran en buen estado. Antes le echaban brea. Se supone que los dineros recaudados por impuesto de rodamiento y sobretasa de la gasolina son para el arreglo y mantenimiento de las vías.

El señor alcalde Char solo se limita a arreglar ciertas cuadras poco transitables, de poco tráfico, o vías no comerciales de los barrios del sur-occidente, y con la ayuda de sancochos, bazares, rifas que los residentes de esos barrios deben aportar con el fin de ver su sector mejorado. Dicho sea de paso, algunas de ellas ya se encuentran algo deterioradas. ¿Será que con estos arreglos logra cautivar futuros votos?

¿Y de los arroyos qué? ¿También están contemplados en el Plan Maestro de Movilidad a fin de darles solución definitiva?

Retomando el Plan Maestro de Movilidad, ojalá no se quede en solo estudio, y que algún día por lo menos nuestros nietos y bisnietos disfruten de una verdadera movilidad, teniendo en cuenta que aquí en nuestra ciudad abundan los paroleros, los blabladores que solo practican la verborragia.

Atentamente,

Tomás Eduardo Adam Mancza

C.C. 7.400.950 de Barranquilla

Teléfono: 3017418018

teama41@hotmail.com