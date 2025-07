Cada quien puede pensar y opinar lo que tenga en mente, pero no en forma irresponsable e insensata; me refiero al señor Enrique Durán, quien vierte un oído irreflexivo contra la religión islámica, confundiendo así a la opinión pública y de paso incitando al oído y a la intolerancia con su engañoso escrito que, bajo el título de “El islam” fue publicado el día agosto 2 de 2011 en la sección “Lectores escriben” de su prestigioso informativo.

Este corresponsal con ínfulas de erudito en el conocimiento de las religiones y del Medio Oriente, se permite la utilización de arbitrarios criterios que no alcanzan a ocultar su extraña obsesión antiárabe y su falta de conocimientos sobre los temas que escribe.

Es nuestro mayor deseo que el señor Enrique Durán se ilustre un poco más sobre los temas que trata antes de escribirlos y publicarlos, y si no lo logra al menos que aplique el sabio proverbio que dice: “el que no sabe y sabe que no sabe al menos que se calle”. Para vivir en un mundo más pacífico es necesario que cada quien contribuya en disipar los prejuicios en favor de estimular la armonía recíproca entre los pueblos de distintas culturas, tradiciones y religiones; esta es la única fórmula susceptible de evitar que con escritos fundamentalistas, esta vez desde la orilla anti-islámica, cualquiera que sea la orientación ideológica que se tenga, se contribuya a estimular prejuicios antirracistas y religiosos que, sin proponérselo, induzcan a la aparición de otro Anders Breivik.

Atentamente,

Luis Arnulfo Cruz Orozco