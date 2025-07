caricatura4b.jpg

Es sabido que cosas pequeñas hacen cosas grandes, para bien o para mal, por eso, ahora que hay tantos estudios internacionales, nacionales, locales, etc. sobre economía y ahorro es bueno recordar lo siguiente.

Se cuenta sobre un personaje de origen palestino, pero barranquillero de corazón, como don Elías Muvdi, llegado a nuestro país a finales del siglo 19, dijo alguna vez la siguiente verdad: “La economía empieza por un fósforo”, queriendo decir que no malgastemos y solamente usemos lo necesario, para así crear una verdadera y duradera economía, como ha durado su fortuna, hecha con tesón y constancia, parte de ella donada a las autoridades departamentales y distritales para obras sociales.

Sobre estas ideas hay sabias sentencias, como esta pronunciada y escrita en la época medieval: “Por una herradura se pierde un caballo, por un caballo se pierde un caballero, y por un caballero se pierde un reino”. Esa sentencia o pensamiento nos recuerda la importancia de las cosas pequeñas.

Pero es lo contrario cuando esa economía se hace para perjudicar a varias personas, como es el caso de la salud en manos de sociedades llamadas EPS, limitando a los médicos generales y especialistas a recetar medicamentos que no sirven para sanar a los pacientes como debe ser, creando cierta inconformidad en el cuerpo médico y a la vez obligándolos a responderles a los pacientes, cuando le piden un medicamento más efectivo para la enfermedad que sufre, lo siguiente: “No lo puedo hacer porque me enredo con la empresa”, o “Recuerde que usted viene de una EPS”, queriendo decir que ese paciente no tiene derecho a un medicamento de mejor calidad o efectividad, o un mejor servicio, no obstante pagar miles de pesos mensualmente, ademas de los abusivos copagos.

También es perjudicial cuando las empresas privadas, llámense de energía eléctrica, agua potable, etc., no atienden el llamado de la comunidad cuando se interrumpe el servicio, ya sea por problemas climáticos o por el uso de materiales de mala calidad en sus redes, o no darle el mantenimiento adecuado.

Por eso, cuando alguien habla de economía creemos que es una palabra que trae bienestar, pero a veces no se sabe para quién quiénes. Sobra decir que grandes fortunas se han hecho centavo sobre centavo a través de los años, y miren cómo han contribuido para descubrimientos, inventos, nuevos medicamentos para bien de la humanidad, vacunas, etc., que han erradicado enfermedades mortales y han mejorado la calidad de vida.

Debemos rechazar esa mala calidad del servicio en el caso de la empresa Electricaribe, que suspende el servicio en algunas partes de la ciudad hasta tres veces en un día, y así evitar aquello que dice: “Las faltas de respeto u ofensas a las que no se responder acertadamente pueden tener efectos duraderos en las víctimas, y estas a su vez se convierten en más ofensas.

Efraín González Argote.

efraingoar@hotmail.com