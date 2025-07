El funcionamiento del transporte masivo en Barranquilla llamado Transmetro, parece ser que está funcionando muy bien a pesar de muchas quejas de muchos usuarios que utilizan el transporte masivo.

No soy la persona autorizada para comentar si el servicio es bueno, malo o pésimo por cuanto no he utilizado ese servicio aún, pero por los comentarios parece ser que está funcionando perfectamente en un 90%, esto quiere decir que ha mejorado la calidad de vida de muchos usuarios en cuanto al tiempo de llegar a su destino.

Sobre las chambonerías a que me refiero se debe a que con la implementación de las rutas alimentadoras, algunas rutas están funcionando en forma deficiente ya que no han colocado aún los paraderos oficiales, y este medio de transporte deja y recoge pasajeros en cualquier sitio de la ruta que le corresponda, como cualquier ruta tradicional de la ciudad.

La ruta alimentadora a la que hago mención es la ruta que sale del portal de Murillo con la 27 hacia los barrios San Isidro, Los Andes, Nueva Granada, San Felipe, El Silencio, Mercedes y barrios vecinos, ya tiene mas de 40 días funcionando y no tienen paraderos oficiales para dejar y recoger pasajeros, ocasionando con esto mucha demora en llegar a su destino, para eso fueron creados los transportes masivos por comodidad, y menos tiempo en llegar a su destino.

El otro comentario es que están utilizando busetas colectivas de las tradicionales (Cochofal, Sodetrans, Aduanilla) como rutas alimentadoras, sin la calidad que los usuarios requieren, como el aire acondicionado, seguridad y comodidad para los usuarios, que al fin y al cabo es por ellos que este medio de transporte sobrevive.

Y la ultima perla tiene que ver con algunas preferencias en algunas rutas tradicionales, y hablo con nombre propio, la empresa Sobusa- Granabastos no la han tocado para nada, esta como que es la reina de todas las empresas, es frecuente ver estos buses a toda hora, y mucho más en las horas pico con sobrecupo de pasajeros. Ya es hora de empotrar o colocar una ruta alimentadora desde Murillo hasta el Corredor Universitario.

Eduardo Miranda Celin

C.C. 3. 726.968 Galapa- Atlántico