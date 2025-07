Es unánime el rechazo a la consuetudinaria patanería del entrenador de la Selección Colombia de mayores, el señor Bolillo Gómez. Muy bien puesto tiene el nombre. Manifiesta una vez más por la levantada a patadas que dio a una señora en el bar el Bembé de la capital de la República.

Se merece esta ‘sanción social’ por su condición de hombre público y de deportista llamado a ser ejemplo de buen comportamiento para los colombianos, en especial, los jóvenes ambiciosos de seguir sus enseñanzas futbolísticas.

Sin embargo, me surge el interrogante de por qué al Bolillo Gómez se le aplica tan drástica ‘sanción social’, con la cual estoy absolutamente de acuerdo, y no a otros personajes de mayor investidura ciudadana que él como expresidentes, exministros, políticos, religiosos, militares y hombres de negocios que, contrario al desprecio que cosecharon, se pasean orondos por toda la nación con el apoyo complaciente de la gran prensa que los encumbra, otorgándoles una importancia inmerecida con entrevistas y crónicas ofensivas a la conciencia moral de una nación que no olvida la indigencia moral de sus ejecutorias.

La infamia de estos señores supera lo hecho por el Bolillo, no han golpeado una mujer desconocida sino que han atropellado y burlado a millones y millones de mujeres, hombres y niños destinados a convivir con la miseria y a morir también por su conducta corrupta, ladrona de los bienes que son de todos.

Así como de manera ejemplar han reaccionado los medios de comunicación y la opinión pública ante la chabacanería del señor Bolillo Gómez, igual actitud sería deseable contra los violentos de cuello blanco que ultrajan inmisericordes al pueblo colombiano; digno de unos dirigentes y gobernantes sin tacha.

Teobaldo Coronado Hurtado