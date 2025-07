Después de enterarme por la prensa hablada y escrita local y nacional sobre las posibles personas que tendrían derecho al legado económico de Joe Arroyo he quedado en una incertidumbre por lo que a mi entender hay cosas que no encajan.

Escuchando por los medios de comunicación a los más cercanos amigos, colegas, familiares de Joe lo describen como un hombre cariñoso, amoroso, con gran sentido humanitario, despegado del dinero, buen padre, buen amigo, buen hijo, un soñador con mente de niño, con una profunda sensibilidad humana, total, con una cantidad de cualidades dignas de resaltar, esto lo podemos comprobar en toda la extensión de su obra, en las cuales no hace más que manifestar todos esos sentimientos de una forma elocuente y sencilla, tanto es así que Colombia lloró su partida al sentirse identificado con sus canciones, que pusieron a bailar y pensar a tres generaciones, sin duda un tipo excepcional, pero hay algo que no alcanzo a comprender que un ser con tantas cualidades que quiso durar 120 años para seguir cantando y componiendo música, pero que también fue plenamente consciente que por más de dos veces su vida estuvo sumamente delicada, se haya ido y su patrimonio económico haya sido heredado solo por dos personas cuando por descripción de reporteros de los medios denotaban en Cartagena a una familia Arroyo numerosa en integrantes y necesidades donde muchos de sus hermanos y parientes no pudieron visitar en su lecho de enfermo a su ser querido porque simplemente no tenían dinero para transportarse a la ciudad de Barranquilla, triste realidad.

El alma se me revienta al leer el día 5 de agosto la publicación hecha por EL HERALDO de la constitución de la empresa Joeson, donde técnicamente los hijos, nietos y biznietos del negro Chombo son desconocidos. Cómo entender que un ser que a través de su vida nos dio una cátedra de sencillez, sacrificio y perseverancia deje a los que en Barranquilla nos quedamos y a los de la playa de Marbella cavilando sobre un ‘son’ que pa’ el bailador no suena bien. Presiento que habrá puño y bofetá por la prieta situación.

Joaquín De la Hoz B.

C.C. 72.123.075 de Santo Tomás

jdelahozb@gmail.com