En Barranquilla, las autoridades de tránsito se hacen los de la vista gorda, o no les gusta cumplir con su deber. Un caso muy particular, los famosos taxis colectivos.

Es muy común observar filas de estos vehículos recogiendo pasajeros por las principales vías y avenidas de la ciudad, pero el mayor trancón se observa en el corredor vial de la calle 72 o Avenida Kennedy, como la llamaban nuestros abuelos.

No hay autoridad sobre estos vehículos de servicio público particular, y no el de hacer servicio de colectivo de pasajeros, es muy frecuente que en toda la esquina de la calle 72 con carrera 38, en la puerta de un almacén de cadena, todos los días se forman trancones por culpa de estos taxis al estacionarse ahí para esperar a sus posibles pasajeros.

Los taxis se parquean en esa esquina a recoger, esperar y tener todo el cupo completo para poder arrancar, ese es un problema de todos los días, y los agentes de tránsito nunca aparecen ahí para hacerles comparendos y operativos, o será que ya están comiendo los agentes de Policía por parte de estos conductores.

De verdad que la mancha amarilla se observa mucho en la calle 72, desde el barrio Silencio hasta la Vía 40, pero también hacen colectivos en la carrera 38 hasta el Centro, en la calle 84 hacia el barrio Paraíso, en la calle 82, en la carrera 44 y casi que en toda la ciudad, ocasionando con esto muchos caos y trancones, y así formando una movilidad pésima en la ciudad.

Ya es hora de que la Secretaría de Movilidad se ponga las pilas con este problema que afecta la buena movilidad en la ciudad, no solo son los operativos para aprehender conductores con alicoramiento, vehículos sin documentos en regla y violadores de las normas de tránsito.

Eduardo Miranda Celin

C.C. 3. 726.968 Galapa