Mantra es la palabra de moda en nuestro país del Sagrado Corazón, estos mantras se utilizan para liberar la mente de pensamientos negativos, ayudan a sanar y a desarrollarse espiritualmente llevándonos a la meditación. Se usa en la modalidad de estribillo repetitivo, por ejemplo, yo cada vez que hago la compra del mercado, saco mi mantra “que los precios no hayan subido mucho, que los precios no hayan subido mucho”. Al llegar la cuenta de la luz me paralizo y sale mi mantra “que no venga tan alto, que no venga tan alto”. Cuando salgo a caminar utilizo mi otro mantra: “no me van a atracar, no me van a atracar”.

Y mi mantra favorito es “este mes sí habrá trabajo para los jóvenes profesionales”, este lo repito más de 10 veces al día.

El mantra del mercado la mayoría de las veces me falla, el del atraco hasta ahora me ha funcionado, el del recibo de la luz ha sido imposible debido a la ola de calor, y el mantra del trabajo, les cuento que ha sido un fracaso total, o no he sabido hacer la petición, para ello tengo ganas de hablar con Juan Manuel y que él me diga cómo debe hacerse para lograr este autocontrol y lograr un trabajo para mis profesionales. Necesito su asesoría y táctica para controlar su mantra con respecto a su antecesor.

No quiero tener que dar un paso atrás y pedirle al gobierno anterior que me regale una de sus góticas homeopáticas, primero porque no sirvieron y segundo por dignidad.

Magda Correa De Andreis

Macode38@hotmail.com