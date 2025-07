El artículo del periodista Antonio Morales Riveira sobre la muerte del Joe, y en el que se refiere al malogrado artista cartagenero como “Un negro menos” parece revestido de una serie de tónicos, con sabores y matices raros y de digestión tardía.

Pareciera que quiso preparar un brebaje con toda clase de yerbas y menjurjes con la intención de que el que se lo tome, experimente algo nuevo, diferente, difícil de entender, y que por ende, le ocasione al bebedor una muerte instantánea e inevitable, para después decir que como su organismo no estaba a la altura de poder asimilar el contendido, entonces por eso se murió.

Vamos a explicarlo de una manera más urbana: es como cuando uno le dice a la persona con la que discute en ese momento: –No es por ofenderlo, pero usted es un perfecto h.p. Lo cual equivale a decir: Mire, le voy a enterrar este cuchillo, pero no es como para que sangre, no vaya usted a morirse por favor.

La ‘piedra’ del más contundente adversario de la agresión racista narcisista por parte del gladiador mugroso de Morales debe ser doble porque son colegas y tocayos, y me toca defender la causa a favor del Sr. Antonio Javier Guzmán, porque no necesitamos recurrir a grandes reflexiones filosóficas ni a descifrar el grado de erudición que poseamos para saber que la posición de Morales resultó con el ya trillado “a la hora equivocada, en el lugar equivocado”. Hasta cierto punto me siento más confundido que gallina criando patos, porque yo no vivo en el país y estoy acostumbrado a ver a un Antonio Morales, intelecto, analítico, certero y entusiasta al momento de entrevistar al Joe en El radar.

Al igual que con Fruko, percibí al Sr. Morales sensible a los artistas, ansioso por descubrir lo fascinante de los ritmos afrocubanos. Pero mi confusión no se debe en sí a ninguno de los comentarios, sino al ‘cachaco arrutanao’ e ingrato que se le escapó al Sr. Antonio Morales al decir: “Mantecos costeños” según él, sus principios profundamente católicos, le impiden alegrarse por la muerte de alguien. ¿Será que necesitaremos una vuvuzela para gritarle que las palabras salen del corazón, como esta en la Biblia? Entiendo que Morales con su enorme deseo de hacerse ver diferente, excéntrico, quiso criticar a los que se hacen llamar padres de nuestra conquista y a los precomunistas de la época de la Inquisición y al mismo estado colombiano, pero, ¿por qué con la muerte del Joe?

Mírese por donde se mire, entiéndase por donde se entienda, el artículo de Morales refleja un sentir discriminatorio y racista, añejado y fermentado en su conciencia, y peor aún, generalizado contra el costeño. Yo, con la nostalgia ya enfermiza por no vivir en mi amada Barranquilla, quise fervientemente que no me doliera la alquimia de vocablos que usó Morales contra nuestra idiosincrasia; pero me dolió, como nos debe de estar doliendo a todos los costeños, por eso propongo que este Sr. Morales venga a Barranquilla y Cartagena con sus gastos pagados por el mismo, y que se convoque a la ciudadanía tanto en la Plaza de la Paz como en el barrio Nariño, para que pida perdón públicamente y reconozca que su posición fue infame, inoportuna, egoísta y muy mal planteada, pues los que amamos al Joe, lo amamos porque somos seres humanos, no porque seamos pluscuamperfectos ni porque seamos víctimas del bajo nivel académico que se vive en Colombia.

En medio de mi confusión, lo que sí me queda claro es que Morales no estuviera endiosado con los Uribe y Andrés Felipe Arias si estos fueran negros.

Decir que la canción Rebelión es un delito contra las instituciones, contra el Estado, con cualquier intención que se diga, nos debe llevar a pensar que el verdadero delito contra el Estado es el de creer que los cachacos son mejores que los costeños. Esa bandera está enarbolada hace mucho tiempo en el cerro del centralismo. Por eso también propongo: ¿por qué no poner un tablero digital gigante en la estación del Transmetro, bien llamada ahora Joe Arroyo, que dijera “Un cachaco menos”? Imagínense haber hecho esto cuando murió el maestro Jorge Villamil…

