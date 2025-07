Llegar a la ancianidad de por sí es un hecho trascendental en Colombia, y en la mayoría de los países latinoamericanos los viejos soportan una serie de maltratos en la parte laboral, familiar e incluso por parte de otras personas... Ya es tradicional que para una persona mayor de 60 años la oferta laboral es prácticamente nula, y lo peor le sucede si no ha logrado el derecho a la pensión; claro que a los jóvenes profesionales en el mercado laboral les exigen experiencia, pero, ¿cómo pueden lograrla si muchas empresas no les dan la oportunidad?; además, en el medio nacional colombiano, para una persona mayor de 40 años que queda sin trabajo le resulta bastante difícil regresar a laborar, y por lo mismo ingresa al desempleo, y en muchas oportunidades pasa a ocuparse en el fastidioso y creciente ‘rebusque’, o sea, el que califica el Dane como ‘trabajo informal’. Los viejos, muchos de los cuales están desprotegidos laboralmente, soportan maltratos físicos y también verbales; no es raro que personas mayores de edad abandonen su lugar de vivienda o residencia habitual debido a que las personas que los rodean los humillan y además los cansan con sus continuos reclamos y cantaletas.

Y qué decir del trato de muchos jóvenes para los ancianos y viejos que en forma despectiva los llaman, a manera de pésimo ejemplo, los ‘cuchos’, ‘monumentos’, ‘prehistóricos’, ‘catanos’, etc., etc. Con base en los últimos datos sobre el incremento de la población nacional colombiana de ancianos, hoy podemos afirmar que ellos deben además de protegidos, recibir un excelente trato, con mucha paciencia y alta dosis de consideración; estas buenas gestiones deben ser realizadas elementalmente por sus inmediatos familiares y allegados, pero el Gobierno Nacional y el Congreso, en calidad de órgano para legislar, no deben ser ajenos a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores que se encuentran en este rango, es decir, los viejos. De la población nacional colombiana que en estos momentos se estima en 46 millones de personas, aproximadamente 4 millones 600 mil son mayores de 65 años, es decir, el 10% de los habitantes pertenece al rango de mayores de edad, y por lo tanto es oportuno mencionar la frase del escritor francés Voltaire: “El corazón no envejece, pero es triste alojarlo entre ruinas”.

Jorge Giraldo Acevedo

jgiraldoacevedo@yahoo.es

C. C. 12´528.591 de Santa Marta