Estamos de acuerdo con lo expresado por el señor Óscar Contreras Amarís, fiscal 24, de la Fiscalía de Barranquilla, cuando dice que en Colombia debe aplicarse la pena de muerte, porque nuestro sistema de penas en muy benévolo y, en muchos casos, con tantas rebajas, el Estado colombiano le sale a deber al delincuente.

Veamos un solo caso: varios desalmados deciden atracar a una señora y como no le encuentran dinero le disparan y matan a la Juez Sexta Laboral de Barranquilla.

A estos delincuentes se les tiene en cuenta que confesaron, y les dan un descuento inmediato del 50%, y si empiezan a leer la Biblia les hacen otro descuento adicional por estudio del 25%, ello significa que si los condenan a 20 años, en cinco años salen a seguir atracando y matando. Entonces no existe proporcionalidad entre la pena y el daño. En estos casos me gusta más la ley del Talión, tú mataste, tú te mueres. Pero me gusta aún más la ley del Oeste, y si la aplicamos para este caso, entonces el Juez Penal decretaría que la sanción para el delincuente que mató a la Juez se va a ejecutar ahorcándolo en la Plaza de la Paz, el próximo 9 de septiembre, cuando se cumplen tres meses de la muerte de la señora Juez.

Y de esta forma se hace justicia, la gente queda contenta y se persuaden a los delincuentes de que el delito no paga, y aprendan que existe una escala de valores, porque en estos momentos están atracando a una persona que retiró un millón de pesos de un cajero bancario, y si el atracado opone resistencia, entonces lo matan. Y no se hable de los atracos a las viviendas en Barranquilla, que ese es otro cuento.

Ojo, por ojo, diente por diente, muerte por muerte, esto se llama Justicia real.

Humberto Rueda Vecino

