Al caído caerle, reza el sabio e injusto refrán; es lo que las fuerzas represivas de los Antimotines del Atlántico han hecho ante la vista cómplice del Gobernador y del Alcalde.

Con nuestros familiares, pero no cualquier familiar, no lo han hecho contra grupos organizados y preparados para la respuesta, no lo han hecho contra los varones ágiles y fuertes del pueblo, no, lo han hecho de la manera más cobarde: contra niños , mujeres, ancianos, y ciudadanos indefensos, a quienes acorralaron en las calles periféricas huyéndole a los efectos irritantes de los gases lacrimógenos, desestabilizando la salud de hipertensos, diabéticos, embarazadas, y discapacitadas, sin el menor remordimiento, por el contrario sintiéndose complacidos del “deber cumplido”.

A mi teléfono le entraron más de 100 llamadas de gente amiga, familiares y vecinos pidiendo ayuda por la sensación de asfixia, cuentan que el hospital no daba abasto a las solicitudes por las mismas causas, y la población civil indefensa, una población pacífica, sufrida, empobrecida, y ahora humillada por la fuerza pública.

Aquellos que están llamados a ser nuestra seguridad de pronto se convierten en nuestra peor pesadilla, al parecer se buscan resultados para crecer a costa de los débiles y poder mostrar los trofeos, ¿otros ‘falsos positivos’? basta ya!; señor Comandante de Policía del Atlántico, señor Gobernador, señor Alcalde, exigimos más respetos por nuestros hijos, hermanos, padres y madres, aún estamos en el suelo, y lo que necesitamos es una mano amiga y solidaria que nos ayude a levantarnos de allí, no necesitamos que nos causen más daños, ni acciones represivas que nos hundan más en el dolor y la desesperanza, no más “caerle al caído”.

La gente pide soluciones serias, reestablecer las fuentes de trabajo, evacuando las aguas del área rural, para reactivar la economía; piden justicia porque el boquete no tenía un computador y un listado de personas para causar los daño en forma selectiva, el daño fue a todos sin distingo de clases sociales, raza, credo, género, etc.

La educación y la salud son pilares del desarrollo de cualquier sociedad y no se ha mirado con seriedad, se avizora un futuro incierto para esta generación de estudiantes; la reconstrucción de las viviendas no genera confianza y la gente actúa por si sola. Todo esto es una bomba de tiempo que estalla por muy mínimo que sea el motivo, sabemos que la violencia no es el camino, y debemos continuar siendo las gentes pacíficas que hemos sido.

Invito a mis paisanos para evitar caer en provocaciones, vengan de donde vinieren, y seguir con ese altruismo del que alguien algún día me dijo teníamos los camperos, hasta antes de elegir un alcalde forastero.

Otoniel Muñoz Barrera MD

C.C. 8 535 224