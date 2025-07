“Métete un pericazo pa’ que te pongas chévere”, “músico que no mete perico, está en nada”. “Zámpate un tabaco pa’ que cantes más bacano”. Estas expresiones son muy escuchadas entre el gremio de músicos y cantantes desde hace mucho tiempo.

A finales de los años sesenta cuando llevaron a Daniel Santos a Barranquilla, los jóvenes estigmatizaron al cantante boricua llegando a asegurar que el fue el que trajo la marihuana a Barranquilla. Le decían El Jefe y se inspiraron en él para desatar una euforia por la marihuana, con el único fin de ser y sentirse más bacano.

El gremio de músicos y cantantes, de esa época, se dividió discriminadamente entre los que interpretaban salsa. Esos músicos eran los buenos, los chéveres, los bacanos.

Y por otro lado los que interpretaban la música costeña. Esos eran los gallegos, los barros, más exactamente los despreciables; y cantantes como el Joe, y tantos otros, no aceptaban engrosar la fila de los gallegos. Lo cierto es que la droga estimula todos los sentidos y por ende la música se escucha mejor, más sabrosa, por lo que la mayoría de músicos y cantantes la usan más por disfrutar la música, que para hacerle daño a alguien.

El Joe pasó a ser una víctima de esos momentos de efervescencia y calor que se respiraba en el ambiente artístico, tanto en Barranquilla como en Medellín y Bogotá.

Y sin hacerle daño a nadie, se dejó llevar por esa conducta equivocada, pero dejó ese tremendo legado de composiciones e interpretaciones únicas, con una musa casi que imposible de igualar. El decía que desde niño cantaba con una caldereta metida en la cabeza, y que gozaba escuchándose sin saber que con eso, se estaba educando la voz. Así mismo, si El Centurión de la Noche hubiera percibido que la droga le estaba acortando su promedio de vida, lo hubiéramos tenido más tiempo con nosotros; pero tal vez no nos hubiera deleitado con tanta genialidad y no estuviésemos disfrutando de su “llegue a ti cuando tenía mis catorce primaveras”.

Cabe recordar que su temprana muerte no solo se debió a la droga. También a su ritmo de vida algo excéntrico. Su obsesión por la noche, su desempeño noctámbulo, sus malos hábitos alimenticios (detestaba las verduras y los vegetales) el exceso de trabajo al que fue sometido últimamente. El egoísmo y la inseguridad de su tercera esposa al no querer compartirlo con nadie, ni siquiera con los hijos de él. Cuán certera y oportuna fue la recomendación del empresario cartagenero Angel Thorrens, al sugerir que ningún empresario lo contratara hasta que no se recuperara del todo. Cuán dolorosa y tardía resulta ahora la observación de Chelito de Castro, cuando denunció que los que lo rodeaban nada más querían subirlo a la tarima y cobrar.

Al cantante más querido de Barranquilla le sucedió lo mismo que a Michael Jackson, Elvis Presley y Héctor Lavoe, que lastimaron a sus seguidores con su inesperada partida. Y se fueron llenos de gloria, de majestuosidad. Revestidos con ese halo natural de grandeza, que se irá acrecentando con el sonar de sus canciones. El Señor te tenga en su mejor lugar, Joe. Te amamos.

Beto Cross

