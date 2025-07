Hay un par de videos cortos en Internet donde se ve el salvajismo de un grupo de terroristas ejecutando hombres masivamente, por violar normas derivadas de su libro sagrado: el Corán.

Estos verdugos son miembros de sectas terroristas que pululan dentro del Islam, y que este a su vez está tratando de conquistar al mundo para imponer sus creencias, ya que temen correr el riesgo de que su gente se civilice, especialmente la juventud, que son los que mayor interés tienen en ver cómo se vive en otras partes del mundo, ayudados por las comunicaciones.

No es justo, que al aplicarse la justicia no debe ser amputando manos ni apedreando, que estos son actos salvajes, que todos los seres humanos, no importa su género, tienen derechos iguales, esta práctica es desconocida por los regímenes totalitarios islámicos.

Según la historia del Islam, el Corán fue dictado por Alá al profeta Mahoma, palabra por palabra, y este a la vez lo dictó a las personas que lo escribieron. En uno de los capítulos del Corán dice que las personas que no viven bajo las palabras del libro deben ser combatidas y/o exterminadas, y el que aplique el castigo tendrá un lugar seguro en el paraíso de Alá.

Esto hace pensar que no hay un solo Dios, que el islámico es cruel, que el judaico es juez y el del cristianismo es bondadoso. Ya es hora de que el Dios del Universo haga notar su existencia, para así acabar con las dudas y tener un mejor mundo.

Enrique Durán

