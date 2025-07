“Humildemente, creo que soy la voz más importante de la música tropical colombiana de los últimos 40 años”. Palabras del cartagenero Álvaro José Arroyo González, el Joe, quien partió a los 55 años en su adoptiva ciudad Barranquilla. Creador del ritmo Joesón, y de innumerables éxitos como: Rebelión, Manyoma, Tania, Los charcos, En Barranquilla me quedo, El preso, etc.

De la mano de Julio Ernesto Estrada, Fruko, se convirtió en lo que siempre será, un hito en la música colombiana, un caribeño universal y un músico de quilates. No solo el Carnaval de Barranquilla está de luto, el país y demás fronteras donde llegó para quedarse la música y el talento de este costeño universal.

Se nos fue otro grande, quien ahora está en regocijo con su hija Tania en la eternidad, donde no le pegan a la negra, y donde Dios no es negro, blanco, mestizo, zambo, ni extranjero. Gracias, Joe, los artistas no mueren, trascienden con las luz de las estrellas.

Helena Manrique

manriquelena@gmail.com