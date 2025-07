La salud en Colombia mejoró muchísimo con la creación de la Ley 100 de 1993, hay que recordar aquel tiempo en que para obtener una cita médica en el Seguro Social el usuario, como tarde, tenía que estar a las cuatro de la madrugada frente a la unidad que le correspondía, hacer unas inmensas colas y si lograba conseguir la cita era para dentro de 8 días a lo sumo.

Las personas que no tenían seguridad social fallecían en la puerta de las urgencias de los hospitales públicos y privados si no ostentaban un carné que los acreditara como usuarios de algún servicio previamente pago, o una tarjeta de crédito o el dinero constante y sonante que supliera el costo del servicio requerido.

Con toda esta avalancha de la necesidad de cubrir una demanda de los oferentes de la salud se constituyeron unas EPS, otros en IPS, que se han convertido en un buen negocio, pues hoy vemos cómo pululan en el norte (que no es norte) de la ciudad gran concentración de centros de salud, donde ofrecen todos los servicios relacionados en este campo. Con este crecimiento vinieron los malos patronos, que se han ideado las perversas cooperativas que exprimen a obreros, técnicos, tecnólogos y profesionales especializados mediante contratos ladinos y amañados donde solo gana el dueño de la cooperativa, porque en Colombia las cooperativas tienen dueños, y con ellos los propietarios de las EPS y las IPS.

Por una situación personal catastrófica he sido, y aún lo soy, un asiduo usuario del SGSSS, el anterior y el nuevo sistema que se adoptó desde la creación de la Ley 100 de 1993, por lo que me atrevo a decirles y asegurarles a quienes pretenden cambiar la Ley, que la fiebre no está en las sábanas, ni la solución está en vender el sofá donde retoza la pareja infiel. Los mecanismos los hay, la ley los provee, hay entes de control, existen asociaciones de usuarios, que propenden por el buen servicio de las entidades y que deben actuar en defensa de los afiliados al sistema.

El problema es de actitud tanto de los funcionarios del Estado como los señores del sector privado, quienes han encontrado una nueva forma de hacerse ricos de forma fácil y rápida estafando al Estado, a costa de la salud de los colombianos.

Por otra parte, se me ocurre que al hacer una nueva ley, todos los usuarios quedaremos despistados después de haber aprendido todas esas siglas y palabras como: EPS, IPS, POS, OPS, capitación, cuota moderadora, copago, en fin, todo un glosario especial relacionado con el SGSSS.

Ojalá este remedio que pretenden quienes a la postre no son ni siquiera usuarios del sistema no resulte peor que la enfermedad que tiene la salud.

Alberto Buelvas Castro

abcinver@hotmail.com