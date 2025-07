Quiero abordar en este artículo un tema que en estos momentos copa la atención de los colombianos por la fuerte conmoción que ha causado en el país, cual es el famoso ‘carrusel’ de la contratación que ha tenido su epicentro en Bogotá y en el que son protagonistas los primos Nule, miembros de una encumbrada familia costeña, que hoy están afrontando una de esas horribles pesadillas por las que ningún ser humano quisiera pasar. Aunque son muchos personajes encopetados los involucrados en ese abominable hecho de corrupción, quiero enfocar mi comentario, específicamente, en los señores de marras, porque después de conocer la historia que ha rodeado este asunto, narrada públicamente por uno de los miembros del clan, me ha llevado reflexionar que este es un hecho en el que no solo debemos limitarnos a criticar y reprochar, sino que debe dejarnos una profunda moraleja sobre los estragos que causa la desmedida ambición por el dinero y el poder, como también de lo que no debemos hacer para obtenerlo.

Una de las tantas cosas que dijo Guido Nule Marino, en un programa de televisión es que el propósito que los guiaba era convertirse en uno de los grupos económicos más poderosos del mundo. Esa en sí no es una mala aspiración, siempre y cuando se logre con trabajo tesonero, honesto, perseverante, paciente y dándole tiempo al tiempo. Analizando desde una perspectiva espiritual el caso Nule encontré que se enmarca, literalmente, dentro de ese tajante pasaje bíblico de Timoteo 1: 9–10, que dice “9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición; 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.”

Aunque en situaciones diferentes, al igual que en el caso Nule la misma moraleja nos deja el del ex Ministro Andrés Felipe Arias, el de los políticos presos por ‘parapolítica’ que acabaron con sus carreras por el desmedido afán de poder.

Atentamente,

Gabriel Charris Sanz, miembro de Iglesia Casa Sobre la Roca

gabrielcharrisanz@yahoo.es