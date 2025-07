No se cómo será en otras ciudades de Colombia, pero en Barranquilla la forma de llevarlos las mujeres ha cambiado mucho. Para empezar, casi todas usamos mochilas cruzadas, que son espectaculares. Le siguen los bolsos colgados al hombro y, en casos especiales, los famosos sobres.

El punto es que sea cual sea el modelo, el estilo de llevarlos es uniforme, me refiero al estilo abrazado, muy abrazado.

Sea cual sea la cartera o el evento al que asistamos, todo el tiempo nos aferramos a las carteras, si vamos a cine, la mochila cruzada y bien agarrada, si vamos a un paseo, la mochila no nos la quitamos y hasta almorzamos con ella en las piernas como si fuera un azafate, si vamos de visita el bolso no lo soltamos, nada de dejarlo por ahí ni de dejarlos en los cuartos, si vamos a un matrimonio el sobre-cartera sobre la mesa sin quitarle la mirada, y luego al baño con el sobre-cartera.

La razón es sencilla, es tal la inseguridad y el robo que no podemos desprenderlos de este valioso elemento, porque no confiamos ni del que se sienta al lado de uno. El ejemplo mas chistoso es el de mi mamá, que está tan prevenida que va a mi casa y no suelta el bolso, lo cual es motivo de chistes y risas.

Es triste, pero es una realidad, en mi caso esta situación me estresa porque no me gusta ir a un sitio a cuidar carteras, ni bolos ni mochilas, he perdido mi tranquilidad en cualquier tipo de reunión, porque yo soy de las que los deja tirada en cualquier sitio.

Por último se pierde la clase para llevar carteras, porque en el agarra - agarra, aprieta que aprieta, terminando en un abrazo, aquello se vuelve un ‘bollo’ y adiós elegancia.

