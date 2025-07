Es de buen provecho reír, y buena risa causan los chistes administrativos que de cuando en vez se producen, en esta oportunidad vuelve a relucir el Concejo municipal de Barranquilla. Ellos forman escándalos, alharacas, manotazos cuando alguien saca una idea a ejecutar en la comunidad, o cuando ya una noticia está muy trillada en los diarios, y es cuando ellos se enteran de que se está formando un debate por x o y cosa en la ciudad, entonces todos, rabiosos y preocupados ‘por la comunidad’, piden la presencia del responsable, que es escuchando y, todo aclarado, bajan los humos y el ponente es sacado en hombros por la puerta grande como todo un buen taurino, y ese chistecito sabemos que se repite a menudo.

Estos señores que se hacen elegir concejales (cosa que muchos no saben qué significa y a qué se dedican) y como coadministradores que son de la ciudad tienen el deber, el derecho de saber, conocer y revelar a la comunidad todo lo que pase y se vaya a hacer en la ciudad antes de que salga a la luz pública. Por eso se le da el derecho de ser un vigía y ayudar a administrar. No salir con el cuento de que “me han comentado que en las discotecas dejan entrar a menores de edad, y eso lo vamos a investigar”. ¡Por Dios!, ¿eso qué es? Si el Concejal debe tener mente de periodista, vigilante, investigador, para que el pueblo se sienta seguro, pero si todo es el alcalde, entonces que se elimine esta ramificación.

En esta ocasión fueron invitados los responsables de la futura construcción de la Plaza Juan Pablo II, y salieron triunfadores, pero aún hay grupitos que no asimilan la magnitud del proyecto, y lo que le cambiaría la cara a Barranquilla, lo único que no debe ir son los locales comerciales; la urbe necesita de muchísimos árboles, pero formen su escándalo por otros sitios, por uno en la puerta de cada casa, por el rescate de otros parques.

Desde hace más de una década vemos cómo Barranquilla se muere, se van las grandes empresas de industria pesada, no hay progreso, no hay ampliaciones de vía, no hay parques, y con su mismita vieja estructura, La Arenosa se llenó de cantinas, billares, y somos un megahotel del amor al menudeo, donde encontramos una residencia por doquier y cualquier sitio, pero el modernismo para rematarnos nos trajo, y tenemos que convivir con los gamines, locos, raponeros, y nuestros concejales dormidos en los laureles nunca se han pronunciado sobre el tema.

Ciudadanos, se acercan las votaciones, investiguen a fondo qué es un concejal y cuáles son sus funciones, en los colegios eso ya no lo enseñan.

Atentamente,

Luis Paternina