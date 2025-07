4B.jpg

Uno de los temas más candentes que mantienen alejado al Gobierno de las altas cortes es el referente a la tutela: el primero busca reformarla con el pretexto que se usa en forma equivocada en muchos casos, y el segundo señala que sería quitarle eficacia.

La figura de la tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, y fue reglamentada a través del Decreto 2591 de 1991, y tiene como finalidad proteger los intereses de las personas naturales o jurídicas, cuando han sido violados por una autoridad pública, sea por omisión o acción. Gracias a la tutela, muchas personas han salvado su vida, especialmente en el sector de la salud, ya que muchas instituciones niegan un procedimiento, tratamiento o suministro de drogas, indispensables para el ser humano, entonces, las personas tienen que recurrir a esta herramienta jurídica para hacer valer sus derechos fundamentales, vulnerados en forma injusta y sin razón.

Muchos sectores están presionando al Gobierno para que le quite dientes a la tutela, eso seria dejar a la gente del común en manos de los más poderosos, y no tendrían una oportunidad de defender sus derechos fundamentales, por eso estoy totalmente de acuerdo con las cortes en que la tutela debe seguir siendo la herramienta primaria de los ciudadanos, al contrario, debemos reforzarla más para que se acaben los desacatos que muchos propician para no cumplir la sentencia.

Enrique Miranda Trujillo

