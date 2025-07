Nuestra amada Colombia no es excepción de la crisis económica que está azotando al mundo.

Millonadas de hombres de todas las nacionalidades, religiones y sistemas económicos deambulan macilentos y maltratados por el desespero de no tener la posibilidad de ganarse el sustento de los suyos, por no poder seguir educando a sus hijos, por no poder pagar ni los servicios y menos el arriendo, etc.

La tecnología tan bella y admirada y consentida conlleva al aumento de la crisis por traer como consecuencia el desplazamiento de la mano de obra.

La avaricia incontrolable y descomedida de multimillonarios que cada día anhelan ser más ricos sin compasión por los pobres que cada día son más pobres. Los malos gobernantes que llegan al poder ofreciendo lo que están sabidos no han de cumplir.

Los electores que no se deciden por el mejor de los candidatos por ser este del partido al cual ellos pertenecen.

Y más culpables aquellos electores que escogen a su candidato no por sus méritos sino por lo que pague por el voto.

El inolvidable Jorge Eliécer Gaitán nos decía que el pueblo es superior a sus dirigentes…, esta frase lapidaria nos insinuaba que el candidato se escoge por sus méritos, sin importarnos el partido al cual pertenezca.

Un pueblo sin trabajo, desilusionado de sus dirigentes, con hambre y colmado de penurias no debe obsesionarse por partidos, y su candidato debe ser el mejor, aunque sea su enemigo.

Rafael Buendía Sierra

rafaelbuendiasierra@hotmail.com