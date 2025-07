Invasores crónicos profesionales de tierras, lobos disfrazados de ovejas, siguen descaradamente desalojando a los verdaderos propietarios con documentos falsos, sobornando a las autoridades encargadas de hacer respetar sus derechos. El proceso se inicia con la ocupación del terreno y construyendo un pequeño rancho, paralelamente consiguen a un amigo periodista para desprestigiar al verdadero dueño con publicaciones como: “Los ricos de cuello blanco invaden tierras de los pobres”. Ese anuncio indeseable causa daños irreversibles a Barranquilla por la inseguridad, aleja a los futuros inversionistas y la paz.

El delincuente presenta documentos falsos de zonas diferentes que no corresponden a la invadida, inmediatamente el delincuente dice tener todos los documentos que son falsos testimonios de que lo heredó de su padre hace tantos años. No presenta el Certificado de Tradición (Oficina de Registro de Instrumentos Públicos), como tampoco los pagos de los impuestos correspondientes: Predial y otros. Increíblemente, son atendidos por los funcionarios encargados de analizarlos correctamente, pero eso no ocurre así, el soborno y las malas costumbres de algunas autoridades es suficiente para cambiar lo correcto por lo incorrecto descaradamente, sin importarles las consecuencias terribles que esto ocasiona: la pérdida de credibilidad de los ciudadanos de bien. El propietario continua defendiéndose y eso significa dinero y disgustos ante semejante estafa, si desiste en seguir batallando el victimario se apodera de los bienes o del bien ajeno. Durante esa etapa de confrontación el propietario no puede negociar, vender o construir su residencia por el pleito, causándole daños mentales, físicos, económicos y familiares.

Esa es una verdadera tragedia humana que ningún ser merece: La impunidad aberrante.

Fuad José Rumié Fakiani

drfrumie@hotmail.com