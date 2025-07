Martínez, como connotado columninta de EL HERALDO, nos entrega con frecuencia a los lectores interesantes artículos en el azaroso campo de la opinión. Escritos formidables hechos como el mismo periódico, con buena voluntad y buena fe.

En su columna del sábado 11 de junio pasado titulada “Legalizar, ¿qué?” Se refiere en uno de sus apartes a la “cantidad de adictos que hay en este país por culpa de los médicos, quienes mandan pastillas para cualquier queja de sus pacientes”. El define este proceder con una palabra extraña, rara, para el común de la gente: Iatrogenia.

A propósito del tema, quiero referirme a la práctica no muy clara que se utiliza en clínicas y hospitales por parte de las enfermeras de turno, la cual consiste en suministrar a los pacientes diversas pastillas para ser ingeridas juntas, configurándose con esto el fenómeno de medicamentos múltiple.

Yo pasé por esta experiencia en prestigiosa clínica de la ciudad y no podía menos que estremecerme cuando me colocaban medio vaso con agua en una mano y en la otra cinco pastillas de distintos tamaños y colores para ser ingeridas de una sola vez, que terminé recitándoles un verso de alguien desconocido para una mujer en especial.

En lo que a mí se refiere / el corazón en el pecho me arrebata apenas las miro /entonces no puedo decir palabra alguna / al punto se me espesa la lengua / por mis ojos nada veo/ los oídos me zumban / y me invade un frío sudor y todo entero me estremezco más que la hierba / pálido estoy y apenas distante de la muerte / me siento infeliz.

José Luis Olivella Viloria

c.c. 5.060.862 Pivijay (Magdalena)