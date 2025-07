En mi época de estudiante de la Escuela Normal Superior del Litoral Atlántico compartía siempre mis lecturas con algunos compañeros, entre ellos Carlos Celedón, Ramón Molinares y Pedro Cantillo (q.e.p.d.), el estudio y reflexión de ciertas máximas latinas que nuestro profesor de literatura nos enseñaba con mucho entusiasmo y dedicación. Una viva emoción sentí cuando leyendo en un libro encontré una de ellas, res non verba, la cual se emplea para decir que hacen falta obras y no palabras.

El Alcalde de Baranoa, en su afán de congraciarse con su pueblo, ha desplegado una campaña publicitaria en los medios de comunicación sobre las obras que ha realizado en el municipio. La gente debe tener muy claro que cuando las obras son de buena calidad y satisfacen sus necesidades no requieren ser publicitadas, a menos que estén direccionadas por un sutil pero reprochable proselitismo político, para abrirle el camino a su sobrino como candidato a la Alcaldía, a quien respalda sin recato alguno.

Considero al Alcalde un amigo ligado a nuestra familia, pero esto no es una atadura que me impida manifestar mis opiniones sobre su administración y su postura radical de respaldar a su sobrino estando en el poder. Aquí cabe parodiar a Aristóteles al referirse a su maestro Platón: Soy amigo del Alcalde, pero soy más amigo de la verdad. Res non verba, señor Alcalde.

Carlos Adolfo Bolívar Castillo

c.c. 7.403.641