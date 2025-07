Es una más de esas historias que a diario se presentan en muchos hogares de nuestras familias.

El caso de pensionados, ya en edad avanzada con biznietos y tataranietos, que aún pretenden seguir desafiando las leyes de la naturaleza, que se las dan de enamorados, y por culpa de ello son víctimas del engaño de avezadas mujeres, que por acariciarles su inservible instrumento, los exprimen y les sacan gran parte de su mesada, poniendo en cuerda floja el presupuesto familiar.

Muchas preguntas: ¿quién me habrá robado?, ¿en dónde habré dejado la plata?, o se vuelven altruistas habiendo sido mezquinos y egoístas toda su vida, con frases como estas: a esa pobre mujer no hay quien la ayude, yo le presto y no me atrevo a cobrarle, ¿de dónde me va a pagar?, y ahí está el anzuelo del vicario atrevido, se convierte en un búmeran de efectos económicos, allí empiezan los rumores, están convencidos de que nadie sabe su secreto, sin embargo, en el barrio la historia se conoce, platos van, platos vienen, es que ella cocina delicioso y siempre se acuerda de mí, ignorando que es el plato más costoso que haya degustado en su vida, una mojarra que le puede costar en la playa, con servicio y todo, unos veinte mil pesitos, quizás a domicilio le vale más de quinientos mil, pero así es el amor senil de un cuchito enamorado, que tiene una nueva ilusión y se afana por vivir más por esa ilusión.

¡Déjenlos que sean felices, así al menos tendrá más motivos para vivir! Quizás resulta más barato que seguir administrando costosas medicinas que a la postre terminan complicando la salud, y cualquier terapeuta podrá decir: es la mejor terapia que he conocido en todos mis años de experiencia.

Ramiro Daniel Díaz Contreras

ramirodaniel2008@hotmail.com