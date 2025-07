El simple hecho de pensar que la ley es sabia y, además, justa, solamente porque es la ley, y que todos estamos obligados a acatarlas, no hace pensar asombrosamente que la justicia material del derechos se desgrana de su valor lógico formal (como resultado de la derivación al valor o ‘deber ser’ a partir de los supuestos al ser), esto es, el preludio al ser del derecho positivo. Pero la verdad es que siempre ha habido y habrá leyes torpes e injustas, ora porque no enuncia correctamente su objeto, bien porque pretenden provocar o preservar un estado de cosas injustas.

Injusticia es, por el momento, desigualdad, opresión y miseria, pero también capricho, arbitrariedad y privilegio, desorden, ritualismo, inseguridad y violencia.

Como se puede observar, una amplia variedad de medidas que oscilan entre ideas o formas de controlar al delincuente (aumento de penas, cadena perpetua), o de proporcionarle un tratamiento para su problema, porque para algunos el crimen y la delincuencia son el fruto del fracaso y de la desorganización, ambos de la comunidad y el ofensor. Él ha tenido pocos contactos con la fuerza positiva que desarrolla la conducta de obediencia a la ley, entre ellos buenos colegios, empleo remunerado, casa adecuada, actividades constructivas en su tiempo libre.

De esta amalgama de argumentos resulta en estos muy extraño que el verdadero mal de Colombia no se circunscribe en lo dicho, todo lo contrario. Ahora son lo que lo han tenido todo, desde buenas instituciones, buenos trabajos, son dueños de los medios de producción, etc., etc. Los que en su mayoría delinquen, y no de cualquier manera, ya que mientras el delincuente común se apodera de 2 o 3 millones de pesos, estos en cambio, en cada monipodio contra el erario es de miles de billones de pesos.

Pudiera, en consecuencia, concluirse que el problema no es de carencia de medios. El problema radica en la pérdida de valores, donde se piensa que el verdadero profesional es aquel que hace plata de la noche a la mañana, sin que importe la forma como la adquirió.

Tenemos que invertir más en educación, pues lo que no se le asigna a ella se termina pagando caro.

Hernando Narciso Albor Salazar

C.C. 3.776.221, Molinero