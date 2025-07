En la reciente visita que nos hiciera el premio Nobel de Fisiología y Medicina, lamentablemente no pude formularle mis inquietudes, que ahora presento en esta nota, que no es extemporánea pues la discusión va para largo, veamos:

Las cepas responsables, o sea las cancerígenas, que están involucradas en el proceso son la 18, la 16 y otras seis más en menor incidencia; la vacuna que se ha desarrollado es específica para la 18, y por lo que se sabe los otros están también tratando de ser controlados por una vacuna polivalente que aún no ha salido; la actual vacuna solo ha sido evaluada apenas en un periodo de cinco años o tal vez diez.

La conclusión a que llegamos es que están vendiendo una vacuna que va a generar falsas expectativas de protección en una población que además es muy joven, y por lo visto no es de bajo precio.

Son, pues, varios interrogantes, que al parecer no tuvo en cuenta un concejal acelerado, que ya comprometió al Distrito a comprar un lote de vacunas para la población preadolescente para que con más libertad ingresen al mercado del sexo, que es muy lucrativo, no sé si al comprometer la inversión este edil se asesoró con alguna entidad científica, y tampoco he sabido acerca de si el Ministerio de la Protección o las secretarías locales o alguna sociedad médica al menos hayan emitido un concepto para tal decisión y gasto, sin contar con el posible veto del Procurador, que es más papista que el Papa. Nuestras niñas no tendrán los tres golpes, pero estarán semiprotegidas para iniciar una vida libre de temores.

Julio Mario Llinás Ardila