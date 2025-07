El médico psiquiatra Haroldo Martínez, como connotado columnista de EL HERALDO, nos entrega con frecuencia a los lectores interesantes artículos en el azaroso campo de la opinión. Escritos formidables hechos como el mismo periódico, con buena voluntad y buena fe. En su columna del sábado 11 de junio pasado titulada “¿Legalizar qué?”, se refiere en uno de sus apartes a la “cantidad de adictos que hay en este país por culpa de los médicos, quienes mandan pastillas para cualquier queja de sus pacientes”. Él define este proceder con una palabra extraña, rara, para el común de la gente: iatrogenia.

Cuando leí esta afirmación de un médico distinguido, me acordé que en alguna ocasión leí y copié en mi agenda para frases dignas de atención, la del médico inglés William Withering (1741-1799), quien afirmaba que: “Es mucho más fácil escribir sobre una enfermedad que sobre un medicamento...la primera está en manos de la naturaleza, el segundo estará siempre a merced de los antojos, el descuido y los destinos de la humanidad”.

A propósito del tema, quiero referirme a la práctica no muy clara que se utiliza en clínicas y hospitales, por parte de las enfermeras de turno, la cual consiste en suministrarles a los pacientes diversas pastillas para ser ingeridas juntas, configurándose con esto el fenómeno de medicamentos múltiple. Lo grave es que, además, muchas veces estos medicamentos que se administran juntos tienen efectos contrapuestos, pues el hígado y los riñones son los órganos más afectados por el potencial tóxico que se acumula. ¿Será este procedimiento ordenado por los médicos tratantes o acaso lo hacen riesgosamente a motu propio las enfermeras para que el tiempo les alcance para otros muchos menesteres que les depara el turno? ¿Se averigua si el paciente sufre de alergia medicamentosa? ¿Son conscientes de posibles interacciones farmacológicas o fármacos-alimentos? Son muchas las preguntas sin respuestas sobre esto, que quedarán suspendidas en el aire. Yo pasé por esta experiencia en prestigiosa clínica de la ciudad, y no podía menos que estremecerme cuando me colocaban medio vaso con agua en una mano y en la otra cinco pastillas de distintos tamaños y colores para ser ingeridas de una sola vez, que terminé recitándoles un verso de alguien desconocido para una mujer en especial.

En lo que a mí se refiere / el corazón en el pecho me arrebata apenas las miro /entonces no puedo decir palabra alguna / al punto se me espesa la lengua / por mis ojos nada veo/ los oídos me zumban / y me invade un frío sudor y todo entero me estremezco más que la hierba / pálido estoy y apenas distante de la muerte / me siento infeliz

José Luis Olivella Viloria

c.c. 5.060.862 Pivijay (Magdalena)