Lo más grave de la democracia colombiana es la carencia de verdaderos partidos políticos. A pesar de la famosa reforma política del año 2009, no contamos en el país con un partido que cumpla los requisitos establecidos en todos los países democráticos desarrollados.

Pero actualmente lo más importante en un partido político, cuya función es “asociar a personas con las mismas concepciones ideológicas para participar o tomar el poder público y servir de lazo entre el pueblo y su gobierno”, es: tener una plataforma ideológica y de gobierno que todos sus miembros deben conocer y cumplir, elegir entre sus copartidarios a los más idóneos para que representen a su partido en las elecciones de puestos de gobierno, y para ello se vale de capacitación política y de asambleas generales decisorias. Además, los partidos deben tener estatutos internos que se deben respetar so pena de expulsión y cada copartidario debe poseer un carné que lo identifique como tal para que tome pertenencia y le permita disfrutar de sus derechos y deberes. Pero lo primordial, de lo que más carecen nuestros partidos, es de una presencia permanente (y no solo en época electoral) del partido en la comunidad, en el pueblo.

Dígame alguien si conoce un partido político en Colombia que cumpla con estos lineamientos y votare por sus candidatos (si sus plataformas de gobierno e ideológicas me agradan). En Colombia no hay continuidad en los planes de gobierno, y se vota por las personas, no por las ideologías ni los programas.

Hace falta en nuestro país un partido político de verdad.

Álvaro Jurado Nieto (Md)

