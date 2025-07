Cuando pensamos, por pensar en cosas verdaderas, nos encomendamos a una reflexión y a una meditación que con base en una conciencia divina logramos del omnipotente acontecimientos que solo Él, con el corazón de María, dueña del universo por amor y con su linda intercesión, se puedan lograr verdades, que en un país como el nuestro compartamos todos unidos, lógicamente sin egoísmos, sin hipocresías y sin envidias, para dar un vuelco a la mentira y convertir a Colombia en un país verdaderamente democrático y sin conjuros de politiquerías.

Considero que nuestro país, debe lograr ser sinónimo de paz; nuestras mujeres, que han tomado actitudes aparentemente objetivas en la libertad, no deben apartarse de su romanticismo que obligadamente el hombre no cumple y ellas han tomado una dirección que no parte del cielo, sino es un deterioro en la Tierra. Lógicamente que la apariencia no mira el corazón, y al no saber escudriñar, quizá por falta de cultura y por falta de orientación paterna y materna, no conocemos la verdad y vivimos de caprichos y mentiras.

Si somos sensatos ricos y pobres vivamos realidades. Un interrogante, ¿debemos ser ambiciosos o saber compartir? Lógicamente que el dinero hace ver cosas que no son del cielo. Pienso o debo pensar que el amor no mira riquezas sino comodidades.



Atentamente,

Matusalén