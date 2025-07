Estupendo, por fin brotan ideas grandes para una ciudad, como es la construcción de la Plaza Juan Pablo II, como en otras partes del mundo, la idea del monorriel y el Coliseo, entre otros, y ojalá se concrete el Centro de Convenciones.

Pero sigue cierto grupito obstaculizando el crecimiento de Barranquilla como ciudad que sea moderna como la cosmopolita que debe ser. Mientras hay barranquilleros que nos dan a conocer, nos dan buena imagen, nos dan buena fama en el exterior, siempre hay un grupo que quiere ver mas allá de la esquina siguen haciendo fuerza para que no se crezca como ciudad.

Será que todo este grupito que ahora son defensores de unos cuantos árboles carcomidos situados en la próxima plaza Juan Pablo II tendrán un árbol sembrado en la puerta de su casa, será que tienen un ante jardín a todo esplendor, por que no protestaron por el peladero en honor a Estercita Forero, ahí habían dos árboles y se requería un parquecito no una plazoleta, ella se merece que se le recuerde con su palito de matarraton con jardines y no con un peladero y vendedores de mango y aguacate.

No tuvimos tranvía eléctrico pero si heredamos el carro de mula que se ve por doquier de norte a sur y de este a oeste pero bueno a la moda con megáfono a todo timbal, ya es hora del progreso.

O es que no se acuerdan que también protestaron por la compra de las casas en su debido momento que ese dinero (que era partida nacional) se invirtiera en el hospital o en los colegios con el pretexto que era mas importante que la visita de un religioso y desde ese momento que el Papa abandona la ciudad mas nunca se ha hablado ni sembrado ni cuidado un arbolito en el playón y para lo único que ha servido es para las constantes ceremonias de la policía. Ya es hora que se le de vida útil a la plaza Juan Pablo II y con un buen proyecto moderno y atractivo y lo mas importante de buena calidad y futurista.

Pero lo mejor de todo esto es que estas ideas están saliendo de donde deben salir de nuestros gobernantes, ahora nos falta el parque Muvdi y Bocas de Ceniza del que fue el mas visitado e importante para la ciudad como punto turístico, (que años aquellos), cuantas ciudades quisieran tener este sitio hermoso y natural e importante, como lo estarían explotando.

Gracias a nuestros gobernantes por estas buenas ideas, gracias señor alcalde por querer hacer mucho mas en su gobierno y estoy seguro que nos dejara un legado de ideas futuristas para que Barranquilla siga creciendo, a pesar a todos aquellos que la obstaculizan, a ser ciudad.

Atentamente,

Luis Paternina