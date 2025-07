A raíz de la reciente y exitosa presentación de estos famosos cantantes caribeños en nuestra ciudad, recordemos la trayectoria de Nelson Pinedo. Es el único sobreviviente de los cantantes de la primera época de oro de la Sonora Matancera.

Nelson se acerca a sus 90 años de vida y más de 60 en su brillante carrera musical.Sus inicios con del decano de los conjuntos de Cuba es ampliamente conocido, y de La Habana que él conoció en la década del 50 y con la historia de la Sonora, que va para 88 años de existencia, cuando el tresista Valentín Cané prestó su casa para la fundación de La tuna liberal, ha pasado mucha gloria para Nelson y La Sonora.

La Habana de hoy conserva muchos sitios. La Esquina del Movimiento, el Tropicana, la Bodeguita del Medio, el bar Floridita, sus barrios el Vedado, el Miramar, el Luyanor. Todavía suenan los cañonazos todas las noches desde el fuerte de San Carlos de la Cabaña. Se escuchan sus inmortales canciones, El manisero, Rico vacilón, Almendra y El cuarto de Tula. La chispa y el swing del habanero están intactos. Su desparpajo y gracia, cuando se le pregunta por Raulito y Fidelito su respuesta es: “Chico, no sabemos dónde están, aquí no hay palacio presidencial ni casa de gobierno, casi no los vemos”.

Ya en La Habana que conoció Nelson, hasta los nombres de sus habitantes cambiaron. Ya no hay nombres como Regla, Caridad, Fidela, Odalis, Nancy, Maida. Los hoy modernos son: Yurina, Yordelis, Yudisky, Aimé, Norka, Solidaines.

¡Ah!, pero el son sí no se ha ido. Ahí está, vivito y sonando, y en La Llave del Golfo, como también se le conoce a Cuba, sigue exportando música para el mundo. Por estos lados, en este Caribe inmenso tenemos al gran Juan Carlos Coronell, que tampoco dejará que sus boleros y guarachas mueran.

Pablo Romo Romo

Cultura Cirdamayer