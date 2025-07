Cuando tuve la oportunidad de dirigir uno de los mejores colegios de la ciudad, perdí la apelación a una Acción de Tutela interpuesta por una niña adolescente, hermosa de cuerpo, escritora de poesías y hábil para engañar y mentir, a quien se le canceló la matrícula por haber infringido el reglamento escolar en materia grave, de esta manera:

-Violentó una gaveta en el escritorio de un docente para robarse las preguntas de un examen.

-Le sustrajo la agenda personal de otro docente, y luego lo amenazaba con divulgar su contenido.

-Falsificó varios folios de su libreta de control de pago de las pensiones para defraudar a la institución.

-Acosaba sexualmente a los docentes, aprovechándose de su belleza exterior.

Pese a que el colegio siguió el debido proceso determinado en el reglamento interno, y en el fallo el Sr. Juez aceptó como válidas las consideraciones legales del colegio con las que fundamentó su decisión, solo porque no se escribió “oída la alumna en descargos”, en lugar de la descripción de las diversas ocasiones en que dialogó con ella en el Departamento de Psicorientación, las coordinaciones de Disciplina y Académica o la Dirección de grupo, debimos acatar la decisión del juez a favor de la estudiante y quedarnos con esta duda: cuando se habla con una persona para dialogar y escuchar sus opiniones, ¿no se le están escuchando sus descargos?

Lo mejor de todo es que cuando regresó a clases la niña de la historia, se sentaba en su silla y, de manera sensual, cruzaba una pierna sobre la otra dejándolas al descubierto, se abanicaba con una copia del fallo de la acción de tutela a su favor y sonreía pícara y bella.

Como este ejemplo hay miles en el sector educativo. Diez años más tarde, desde mi competencia curatorial en educación y aun cuando acepte esa verdad, me preocupa que los exconstituyentes entrevistados por EL HERALDO afirmen que son más los aciertos que los desaciertos de la Acción de Tutela, porque “ha mostrado ser eficiente y accesible al ciudadano común”.

Yo, sin ser especialista en derecho, diría que quizá los pocos desaciertos se reducen a uno solo que es : Tomar como único factor de decisión jurídica el respeto al libre desarrollo de la personalidad de todas las personas, ignorando que la inmadurez emocional y mental de los infantes y adolescentes les impide, racionalmente hablando, elegir lo correcto frente a los dilemas morales que la vida les ofrece a diario.

Me preocupa además que, como dice San Pablo en sus famosas epístolas: “La ley no te hace Santo”. Sencillamente porque la sola ley escrita no tiene la facultad de transformar el corazón humano para que cada quien, con sus acciones, pueda dar testimonio de vida.

Natalia Rojano

Educadora