Hermanos si tal vez comenzáramos a pensar cómo empezar a descontaminar el planeta, debe ser hoy, el mañana no existe.

Se me ocurre una idea tal vez un poco absurda para los que van con el afán del día, que si miran un poco atrás se darán cuenta de que no se está viviendo una realidad, ¿cual? Quieren vivir, ¿cómo?

Tal vez si dejáramos de usar el vehículo. Pero, ¿cómo sería eso? Parece difícil, pero se entraría en otra dimensión de vida. Mire.

Saber usar las piernas, para algo las tenemos, ¿cómo usarlas?

Si se crea un medio de transporte masivo ayuda a agilizar y también te ayuda a caminar algunas distancias mirando lo que hay a tu alrededor, y tal vez si ya no usas ese vehículo ayudarías a descontaminar algo, y viviríamos en un mejor planeta creando un aire menos contaminado y adoptando un estilo de vida más sano. Mira esto: Jesucristo dice “yo soy el camino, la verdad y la vida”, he adoptado caminar, y si camino veo la verdad, y si camino me da vida.

El hombre es un ser de costumbres, aprender a usar los tiempos de caminar y transportarse y hasta se podría aprovechar mejor que en el vehículo, y sería uno menos que contaminaría el medio ambiente; entonces pensarías como un ser humano razonable.

En un principio Dios creó el planeta perfecto para que el hombre lo habitara, pero...Cuando nuestros pensamientos trasciendan en lo espiritual sobre lo material, tal vez podamos entender esto y llegar a una Tierra donde se produzca leche y miel.

El hombre cuando nace es un ser libre, pero....

Euclides Palacio Teran

c.c. 8.709.012