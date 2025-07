Los habitantes de la Avenida Murilo (jurisdicción de Barranquilla Distrito Especial, Industrial y portuario y de ñapa cabecera del mismo municipio de Barranquilla) estamos decepcionados con Transmetro.

A saber: el transporte masivo nos quitó los cruces que antes cómodamente utilizaban los automotores y los peatones; nos redujo las zonas verdes un 40%; nos dejó aguas aposadas donde antes era pavimento seco; nos dejó únicamente 3 cruces peatonales a 50 mil habitantes del barrio La Victoria, ubicados estos -los cruces peatonales a nivel- en una sola cuadra, la cuadra que va de la carrera 14 a la carrera 17. Nos quitó los buses que nos llevaban a la U del Atlántico Centro, los que nos llevaban a la Sala de Conferencias de Astronomía de Combarranquilla y su biblioteca, la buseta que nos llevaba a visitar un enfermo en la Clínica La Piedad o al sepelio de un amigo en Los Olivos.

El autobús que nos conectaba con la Vía Cuarenta y el Centro y el bus que nos dejaba cerca de la Clínica del Norte. Lo peor de todo esto es que Transmetro no ha puesto a funcionar los alimentadores que reemplacen a estos vehículos del transporte popular de pasajeros sacados de la Avenida. Resultado: hemos regresado a la ciudad de hace 50 años que para tomar un bus teníamos que caminar 10 cuadras y viajar de bandera. ¿Hasta cuándo señor gerente de Transmetro? ¿Hasta cuándo?

Cordial saludo.

Alberto M. Lamadrid Orozco

C de C No. 3.793.644 Cartagena

Defensor de la ciudad