El año pasado en esta misma columna realicé un escrito en contra de Electricaribe, en el cual sugería que se conformara un gran frente para contrarrestar los abusos de esta empresa en contra de la comunidad, en el que se involucrara todos las fuerzas vivas y estamentos de la ciudad, el Departamento y la región Caribe; hasta ahora pareciera que la cosa quiere caminar.

Todo esto vino a raíz del apagón que se presentó en el aeropuerto la semana pasada, tuvo que tocar intereses grandes para que las autoridades y varios estamentos de la ciudad pusieran el grito en el cielo; estos apagones o racionamientos se presentan todos los días en muchos barrios del Sur y en los municipios de la Costa Caribe donde le quitan el servicio a los usuarios hasta 20 horas, de ahí los protestas justificadas de la gente, mientras uno no lo viva, no sabe el calvario que es no tener el servicio y más cuando se lo quitan en forma injusta. Ya es hora que la Superservicios(que es un organismo subalterno de las empresas de servicios públicos) y el Ministerio de Minas y Energías tomen carta en el asunto e intervengan a Electricaribe, ¿cómo es posible que una empresa que es supuestamente la más multada, siga con los atropellos a la comunidad?, pareciera que las multas que dicen ser impuestas son de puro papel, porque no toma escarmiento.

Ojalá la denuncia del alcalde Char, junto a los demás mandatarios de la Costa y los debates que están realizando los concejales, no sean un ‘show’ o farsa de las muchas que estamos acostumbrados a ver, ¿dónde forman un show y después se quedan quietos como por arte de magia? todo termina ahí, sin soluciones, mientras tanto el problema sigue, además analicemos que estamos en un año político donde todos quieren conseguir votos a como dé lugar.

Enrique Miranda Trujillo

