Con sorpresa veo el debate sobre la remodelación de la Plaza de la Paz.

Con sorpresa, porque estos mismos alaridos y aparentes posiciones ambientalistas no se han sentido anteriormente en toda la historia de la Plaza de la Paz. En el año 2000 fui párroco de la Catedral y nunca vi en los tres años que estuve allí una protesta tan orquestada que buscara y sostuviera la imagen y el contenido de la Plaza de la Paz. Adolfo Schlegel y yo soñamos en remodelar la Plaza de la Paz, sostuvimos varias reuniones con las autoridades, creo que no era el momento adecuado, y se archivó el proyecto.

Quiero hacer cuestionamientos que serán urticantes para algunos: ¿Por qué el Concejo Municipal no ha asumido el liderazgo sobre el tema ambiental durante más de 30 años? ¿Por qué no hay una acción más actuante del Damab o de la comunidad sobre el Jardín Botánico, abandonado a su destino de ser cada vez más reducido por las continuas invasiones? ¿Por qué allí no existe la siembra de árboles nativos como el castaño en vías de desaparecer? Hasta ahora el Damab censa los árboles, pero, ¿cuáles son sus acciones para que no desaparezcan? ¿Por qué no hay una brigada continua contra ‘la pajarita’, o por qué no se reforestan los alrededores del Tomás Arrieta para que haya más sombra en esos lares? ¿Acaso no vemos los parques invadidos por los parqueaderos de taxistas contaminando la vida de barrios residenciales? Los interrogantes pueden ser muchos más. Hoy, cuando hay la oportunidad de remodelar la Plaza y adecuarla para el futuro, creen tener argumentos ambientalistas que, a mi modo de ver, no son suficientes y válidos, porque pueden ser solo oportunistas. ¿Acaso es ser defensor del medio ambiente preocuparse hoy coyunturalmente por la Plaza de la Paz y su entorno?.

Estoy convencido de que se requiere una actitud mucho más comprometida y continua: ¿cuántos de los que hoy rechazan el proyecto realmente se interesan por el medio ambiente, por los animales indefensos, por la canalización de los arroyos, por el saneamiento de los caños del mercado, por la suciedad y desgreño absoluto en que se encuentra el Mercado público y sus zonas aledañas, porque no se tiren desperdicios y basura a los arroyos?.

Debe haber una conducta consecuente, no simplemente puntual. Abrámonos a un cambio y una oportunidad de mostrar una Barranquilla a la altura del mundo y revisemos cuáles son nuestros propios intereses y los intereses de Barranquilla. Revisemos nuestro interés por el medio ambiente y actuemos con sinceridad al respecto.

Claudio Martín Blanco Malabet Pbro.

Párroco Tres Ave Marías /

cblancomalabet@gmail.com