Tratando de no confundir el verdadero respeto con la apariencia, cuando por falta de cultura no se mira la verdad del corazón con los ojos, cuya mirada debe nacer del espíritu de Dios, padre del hijo dueño de la esperanza de Job, invito a que los sabios equivocados de Colombia dueños de las leyes y de las conveniencias politiqueras, recuerden en sentido de virtud, sin ser Marxista, que la patria no se vende, se defiende, sin vender a un pueblo a las propiedades de las grandes potencias, que por ambición de los líderes ostentosos miran más por orgullo y falta de honradez un poder que no es de Dios, sino del hombre, que por mala orientación familiar al llegar al poder político muestra en capacidad una falta de respeto de ese dinero que no es del diablo sino de un pueblo humilde y paciente que en estos momentos de la historia, por falta de verdaderos recursos, no hace parte de un plan democrático y que el rico lleno de prejuicios inhumanos considera que el reino de Dios no es para los pobres.

Presento mis excusas a este lindo periódico si ofendo con este proceso dialéctico a contemporáneos y no contemporáneos, que buscan en sus ideales la verdad que está en el cielo y no se encuentra en la Tierra.

En el consenso del título pongo entre paréntesis una virtud que Dios usa con mucho carácter cuando el hombre cambia la mala conciencia por la buena conciencia unido a la mujer que humildemente también debe cambiar.

El Barrio Abajo tiene una vida parroquiana que debe prestarse con mucha atención, es un barrio rebelde, hay una cultura de historia farandulera, que dado el caso que en estos días de proselitismo político con ediles de alta cultura patriótica y con autoridad de carácter dando altos principios de cultura a este barrio, tendríamos con verdad absoluta el barrio mas representativo de Colombia.

A los cambiantes políticos y a este periódico de altas influencias en la costa y en Colombia doy una inquietud: La Paz no se consigue con guerra, sino con una familia con líderes de amor y de carácter independientes a las potencias mundiales.

Matusalén

c.c. 7.472.398 B/quilla