La cultura del cemento está atrofiando la mente de nuestros profesionales, cuya visión está obstruida por un bloque de concreto armado.

Ese amor los ha llevado a admirar solo las plazas que le hacen un homenaje a este producto. Y así justifican el arrasamiento de nuestra arboleda con referencias a la plaza de San Pedro, olvidando el detallito del clima.

Por eso, cuando se propuso el Transmetro todos pensaron en el derroche de cemento que se presentaría por la ampliación de vías; incluyendo la compra y demolición de cientos de viviendas y la afectación de los dos mejores corredores viales con que contaba la ciudad: la avenida Olaya Herrera y la calle Murillo. La inversión fue multimillonaria y los daños colaterales incuantificables. Miles de negocios quebraron y la movilidad por años fue un caos. Lógico que hubo muchos pescadores en este río revuelto.

Es indudable que faltó alguien con una mente brillante que iluminara los cerebros de papel carbón de los gobernantes de ese entonces que fueron hipnotizados por el Transmilenio y sistemas semejantes de otras ciudades.

Quizás alguien propuso el monorriel, transporte ideal para la ciudad, pero supuestamente fue desechado porque dañaba el posible negocio de muchos avivatos.

Ciertamente este transporte no necesita vías en concreto. Afecta muy poco la movilidad por ser prefabricado. No es afectado por los arroyos porque viaja a considerable altura. No contamina porque es eléctrico y produce muy poco ruido. Por construirse en los separadores se necesita comprar muy pocos predios. El tiempo de construcción y puesta en marcha es muy corto.

Muchos problemas de la ciudad estarían resueltos: Las calles serian solo para los carros y los pocos buses alimentadores, mejorándose grandemente la movilidad. Los desplazamientos se harían en tiempo récord, con lluvia o sin ella. Los grandes corredores viales volverían a ser para los automotores. Sería un atractivo turístico. Se perdió una bella oportunidad de catapultar la ciudad al siglo 21.

Ojalá la segunda fase del Transmetro no caiga en manos de los vendedores de ilusiones y de negocios que con su malabarismo ,siempre ganan.

Arturo Baena